وزير سعودي يتعرض لحادث مروع في إيطاليا

تعرض وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان ووالدته لحادث مروع بأحد الطرق السريعة في إيطاليا.

وأكد أحمد قطان تعرضه ووالدته لرضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث مروري في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكتب الوزير السعودي في تغريدة على تويتر "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع".

أود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغاليةبعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع والذي اصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل#الموت حق — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) September 26, 2021

وتابع أحمد قطان "والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم.. قدر الله وما شاء فعل الموت حق".

وأحمد قطان هو وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية والسفير السعودي السابق لدى جمهورية مصر العربية.