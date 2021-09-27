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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص تعدى على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات حبس شخص تعدي على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعدي مجرم على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت عبر"فيس بوك" قيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.

 

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة. 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تعدي على فتاة الطريق العام أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

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