"لما خسيت أوي مبقيتش مطلوب".. محمد التاجي يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

كشف الفنان محمد التاجي، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، قائلاً: “بسبب إني خسيت بطريقة غريبة .. خسيت 80 كيلو، ومابقيتش مطلوب .. كان بيصعب عليا إني مش بطلب”.

وأضاف محمد التاجي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه أثناء القيام بدور "ضابط جيش إسرائيلي بمثابة الحكم العسكري في سينا" في مسلسل "وادي فئران"، معقباً: "وقتها كان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك معانا في مدينة الإنناج الإعلامي وسألني عن دوري في المسلسل".

وتابع الفنان قائلاً: "ولما قولتله، راح جاي ماسكني من كرشي وراح جاي عصره بين ايديه وقالي فيه ضابط يبقى بالكرش ده! .. وأنا صوت وجعرت في وسط الناس وقولتله إيه المشكلة ما شارون تخين"

وأردف محمد التاجي قائلاً: "راح ضحك وقالي أيوه صح .. بس أنا من جوايا اتغاظت من الاحراج، وروحت عملت رجيم لمدة 3 سنين"

واستطرد الفنان أنه زاد في الحجم حوالي 35 كيلو بعد جائحة كورونا، معقباً: "كان فيه حظر والواحد مكنش بيعمل حاجة غير إنه بيلاعب بوقه بالأكل".