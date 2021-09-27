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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهر من طرحها.. زيها مين لـ حماقي تحقق 22 مليون مشاهدة

محمد حماقي
محمد حماقي

حققت أغنية “زيها مين” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا جداً حيث تخطت حاجز الـ 22 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

أغنية “زيها مين” من ألبوم محمد حماقي الجديد “يا فاتني”، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: تميم.

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تقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي اى مكان وتنوره .. والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا .. دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره .. والله ما تلاقوا زيها ..زيها مين بتهزروا”.

"تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر ..طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية  .. ودى السلطانة وتتسلطن .. نغنى معاها ونتسلطن  ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية  ..ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها".

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.

محمد حماقي زيها مين اليوتيوب البوم محمد حماقي يا فاتني امير طعيمة

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