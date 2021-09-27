عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معاون محافظ بني سويف يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى ناصر

معاون محافظ بني
معاون محافظ بني سويف يتابع سير الأعمال الجاري تنفيذها في حي

تفقد محمد علي جبر، معاون محافظ بني سويف، خلال زيارة ميدانية لمركز ناصر، سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى؛ تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

 

وتابع معاون محافظ بني سويف، سير العمل في بعض المشروعات في العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية الجاري تنفيذها بقرى (طنسا الملق،دلاص)،لافتاً إلى أن هذه الزيارتات تأتي ضمن تكليفات المحافظ "د.محمدهاني غنيم"باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية

احتفالا بيوم السياحة العالمي.. مصر تروج لمحافظة بني سويف

ويجرى تنفيذ 160 مشروعا بقرى مركز ناصر منها :24 مشروعاً في الصرف الصحي،و17 للشباب والرياضة،و21 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع،و17 مشروعاً في مياه الشرب،و12 مجمعاً خدمياً و3 مجمعات زراعية، و7 مشروعات في قطاع الكباري ومشروعين  للصحة والغاز الطبيعي ،و57 مشروعاً في قطاع التعليم"مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال كلي وجزئي"تضيف 730 فصلاً دراسياً في مختلف مراحل التعليم ويتركز معظمها في مدارس التعليم الأساسي من ابتدائي وإعدادي بجانب الثانوي العام والفني

 

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزي ببا وناصر،في المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.
 

بني سويف حياة كريمة مياة الشرب تبطين الترع الصرف الصحى محافظ بني سويف الغاز الطبيعى الكهرباء المتابعة الميدانية المبادرة الرئاسية اخبار بني سويف اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

إزالة 427 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية في بني سويف

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف الأربعاء المقبل

محافظ بني سويف يفتتح معارض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل لـ30%

جامعة بني سويف: تطعيم 25 ألفا من الأساتذة والعاملين والطلاب ضد كورونا

لأول مرة.. جامعة بني سويف تتأهل للبطولة الأفريقية العربية للبرمجة

الدولة ترعاكم.. محافظ بني سويف يستقبل أسرة الشهيد يحيي محمد يحيى

محافظ بني سويف يوجه بتوفير كافة التيسيرات لحملة طرق الأبواب

الأعلى للجامعات يوافق على فتح قسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق بجامعة بنى سويف

ترشيحاتنا

مدبولي يستقبل نائب الرئيس البرازيلي في مطار القاهرة

مصرع الأب ونجله.. والزوجة في المستشفى| حادث مروع لأسرة بجنوب سيناء

إصابة ولي عهد الأردن بكورونا.. والملك والملكة يخضعان للحجر الصحي

حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة.. الإفتاء تجيب

CNN: مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الأمير محمد بن سلمان في الرياض

حزب العمال البريطاني يطالب بتوقيع عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

بعد حل أزمة كورونا .. موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ