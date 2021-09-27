القباج : للفن رسالة سامية في التأثير على المجتمع ومناصرة قضاياه

ثمنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، دور الفن ورسالته السامية في التأثير على المجتمع، وإحداث تغيير ملموس ومناصرة قضايا وفئات ربما كانت منسية، لافتة إلى أن الفن شكل من أشكال العلاج يلعب دورا فى تنقية السلوكيات المجتمعية، لما يقدمه من قدوة ومثل أعلى وبخاصة للأطفال و الشباب.



وأضافت " القباج " ، خلال مشاركتها عبر " الفيديو كونفرانس" في ندوة بعنوان "علاقة الوعي بالدراما وقضايا التضامن الاجتماعي" اليوم الإثنين، على هامش فعاليات الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، أن العمل الفنى فى الأساس هو عمل إنساني، وإشكالية أن الفن يؤثر في المجتمع أو أن المجتمع هو الذي يؤثر في الفن هي مجرد حوار جدلي لأن الفن والمجتمع كلاهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به.



وأشادت وزيرة التضامن ، بالدور الذى قدمته الفنانة منة شلبي فى مسلسل ليه لأ ، حيث صورت قضية كفالة الأطفال والتي لم تتناولها الدراما من قبل ، منوهة بمسلسل خللي بالك من زيزي الذي لفت الأنظار لمرض فرط الحركة و تشتت الانتباه ، والدور الذي يقوم به المايسترو سليم سحاب في تنمية مواهب الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



وأكدت " القباج " أن وزارة التضامن الاجتماعي مستعدة لاستقبال الفنانين المهتمين بالقضايا المجتمعية والأعمال الفنية التي ترصد قضايا المجتمع لصالون يشارك فيه مختلف طوائف المجتمع لعمل حوار بناء لمناقشة ودراسة تأثير تلك الأعمال وقياس نسبة تأثيرها في المجتمع، وإنتاج أعمال فنية بالتعاون مع وزارة التضامن لطرح أفكار جديدة بهدف الاصلاح و تغيير بعض الاتجاهات نحو الأفضل.



وشهد الندوة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، والفنانون إلهام شاهين ، هالة صدقي ، إيناس الدغيدي، والعديد من النقاد و صناع السينما.