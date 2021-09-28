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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28- 9- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر في تعاملات اليوم الثلاثاء 28-9-2021، دون أي تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية لدى محلات الصاغة، لليوم الثالث علي التوالي، منذ الأحد الماضي.


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين اعيرة الذهب نحو 771 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 881 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 661 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 514 جنيها . 


ووصل سعر الجرام من الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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