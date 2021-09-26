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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 26- 9-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر ، استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-9-2021، بعد أن انخفض 3 جنيهات منذ الأسبوع الماضي على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 881 جنيها .


بينما بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 661 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 771 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين أعيرة الذهب نحو 514 جنيها  .


ووصل سعر الجنيه الذهب 6168 جنيها للشراء و27.404 جنيها للبيع  وكيلو الذهب 881.143 ألف جنيها .

أسعار المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر

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