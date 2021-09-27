سفير روسيا لدى برلين: نتمنى الحفاظ على المشاريع المشتركة عقب الانتخابات الألمانية

قال السفير الروسي لدى برلين، سيرجي نيتشاييف، اليوم الإثنين، إن بلاده تأمل أن تستمر جميع المشاريع الجارية والمخطط لها بين روسيا وألمانيا عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية.



وأضاف نيتشاييف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه بالطبع يتم إدخال عنصر من عدم اليقين في الحياة السياسية، إلا أن موسكو تأمل ألا يؤثر كل ذلك على العلاقات بين روسيا وألمانيا التي يجب أن تستمر بشكل مستدام.



وأشار إلى أن روسيا لديها خبرة ثرية في التعاون مع جميع الأطراف التي يمكنها نظريًا أن تدخل الائتلاف الحاكم المستقبلي في ألمانيا.