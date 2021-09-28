أخبار السيارات.. مقارنة بين أسعار كيا جراند سيراتو وهوندا سيتي.. 5 عربات بيك اب في البحرين تبدأ من 5 آلاف دينار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

بالحجم العائلي.. مواصفات وسعر هوندا أوديسي موديل 2021 في السعودية

تعتبر السيارة هوندا أوديسي جاي موديل 2021 واحدة من المشاركة داخل السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، حيث تمتلك السيارة تصميم خارجي كبير يعكس المساحة الداخيلة والتي تتسم بالرحابة، إلى جانب الإمكانيات الفنية والتجهيزات التي تقدم بها تلك النسخة.

بالأسعار.. مقارنة بين كيا جراند سيراتو وهوندا سيتي 2021 في مصر |صور

تنتمي كلا من كيا جراند سيراتو وهوندا سيتي موديل 2021 إلى فئة السيدان، حيث تجد هذه الفئة اقبالا كبيرا داخل الأسواق العالمية والعربية نظرا للعديد من المقومات الخاصة بها مثل الابعاد الخارجية المناسبة، والمساحة الداخلية العائلية، إلا أن كل صانع ينفرد بتقديم العديد من التجهيزات والمواصفات الفنية وفقا لكل علامة تجارية.

تبدأ من 5 آلاف دينار.. 5 سيارات "بيك اب" موديل 2021 في السوق البحرينية

ستطاعت فئة "البيك اب" وسط موديلات 2021، أن تحظى بشعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية حيث تتمتع بالعديد من المقاومات مثل المساحة الداخلية الرحبة والتجهيزات الفنية الخاصة ببعض المهام الشاقة إلى جانب تصميمها الخاص بالصندوق الخلفي والذي يتيح لها الافضلية في التعامل مع الكثير من الأغراض.

بإطلالة شبابية.. سعر ومواصفات بي ام دابليو M850 موديل 2021| صور

يقدم الصانع البافاري المخضرم بي ام دابليو، باقة متنوعة داخل السوقين العالمي والمصري للسيارات، حيث تتنوع إصداراته بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل العائلية X الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الكوبيه الشبابية والتي تضم النسخة M850 موديل 2021.

نظرة شاملة عن لكزس RC-F موديل 2021 في السوق الكويتي| صور

تعتبر شركة لكزس اليابانية، واحدة من أقوى العلامات التجارية في عالم السيارات، حيث اكتسبت شهرة واسعة عبر تاريخ ممتد من الإصدارات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة RC-F موديل 2021 والتي تقدم داخل السوق الكويتي عبر 3 فئات من التجهيزات.

إصدار خاص من مكلارين 720S يخطف الأنظار .. صور

خطفت إصدارات شركة مكلارين، الأنظار بقدراتها القوية وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التجهيزات المطروحة داخل الطرازات المتنوعة، مع التصميمات الهيكلية التي تتسم بالمظهر الرياضي مع كثير من اللمسات الانسيابية.

لقطات تجسسية تكشف عن ملامح لاندروفر رينج روفر سبورت SVR.. صور

استطاعت العدسات التجسسية التقاط بعض الصور للنسخة لاندروفر رينج روفر سبورت SVR، التي تعتبر واحدة من الإصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث رصدت العدسات هذه النسخة أثناء تأدية بعض من اختبارات الأداء من داخل حلبة نوربورجرينج.