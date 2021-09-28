إصدار خاص من مكلارين 720S يخطف الأنظار .. صور

خطفت إصدارات شركة مكلارين، الأنظار بقدراتها القوية وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التجهيزات المطروحة داخل الطرازات المتنوعة، مع التصميمات الهيكلية التي تتسم بالمظهر الرياضي مع كثير من اللمسات الانسيابية.

وتعزز مكلارين من اسطول سياراتها بنسخة خاصة من طراز دانييل ريكاردو من 720S التي تأتي باطلالة خارجية خاطفة للانظار، وتتمتع ببريق خاص من اللون البرتقالي، الذي يضيف لسمة جمالية تتسم بالحيوية و التوهج، إضافة إلى لمسات زرقاء تزين بعض اجزاء الهيكل الخارجي مثل الصادم الامامي، والمرايات الجانبية.

كما ظهرت اللمسات الزرقاء لتزين فتحات التهوية الواقعة على جانبي غطاء المحرك، بينما ينقسم الطلاء الخارجي إلى جزئين مرورًا بالمنطقة الجانبية السفلية وحتى الجزء الخلفي من هذه النسخة الانيقة، والتي ترتكز على عجلات رياضية ذات جنوط معدنية سوداء متعددة الاضلاع، حيث يمكن رؤية علبة المكابح من خلف هذه الاضلاع، ويبدو أنها لم تقاوم سحر اللون الازق حيث ظهرت به ايضا.

تميزت السيارة مكلارين 720S بالرقم 3 من الناحية الجانبية، وهو الرقم الخاص للسائق دانييل ريكاردو، أما عن اللون الخارجي فهي كانت الاطلالة الخاصة بفريق ماكلارين، والذي شارك في فعاليات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، في حين المقصورة الداخلية جاءت بلمسات برتقالية اللون ايضا، والتي شملت المقاعد الرياضية، و اجزاء من قمرة القيادة، بالاضافة إلى مقود الحركة ذات الحلقة البرتقالية.

القدرات الفنية لـ مكلارين دانييل ريكاردو 720S

تعتمد السيارة على محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 4000 سي سي، مقترن مع شاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 710 حصانا، و 770 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي من خلال ناقل حركة دابل كليتش سباعي السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 341 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط.