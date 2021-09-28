عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار خاص من مكلارين 720S يخطف الأنظار .. صور

اصدار خاص من مكلاين 720S
اصدار خاص من مكلاين 720S يخطف الانظار

خطفت إصدارات شركة مكلارين، الأنظار بقدراتها القوية وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التجهيزات المطروحة داخل الطرازات المتنوعة، مع التصميمات الهيكلية التي تتسم بالمظهر الرياضي مع كثير من اللمسات الانسيابية.

وتعزز مكلارين من اسطول سياراتها بنسخة خاصة من طراز دانييل ريكاردو من 720S التي تأتي باطلالة خارجية خاطفة للانظار، وتتمتع ببريق خاص من اللون البرتقالي، الذي يضيف لسمة جمالية تتسم بالحيوية و التوهج، إضافة إلى لمسات زرقاء تزين بعض اجزاء الهيكل الخارجي مثل الصادم الامامي، والمرايات الجانبية.

كما ظهرت اللمسات الزرقاء لتزين فتحات التهوية الواقعة على جانبي غطاء المحرك، بينما ينقسم الطلاء الخارجي إلى جزئين مرورًا بالمنطقة الجانبية السفلية وحتى الجزء الخلفي من هذه النسخة الانيقة، والتي ترتكز على عجلات رياضية ذات جنوط معدنية سوداء متعددة الاضلاع، حيث يمكن رؤية علبة المكابح من خلف هذه الاضلاع، ويبدو أنها لم تقاوم سحر اللون الازق حيث ظهرت به ايضا.

تميزت السيارة مكلارين  720S بالرقم 3 من الناحية الجانبية، وهو الرقم الخاص للسائق دانييل ريكاردو، أما عن اللون الخارجي فهي كانت الاطلالة الخاصة بفريق ماكلارين، والذي شارك في فعاليات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، في حين المقصورة الداخلية جاءت بلمسات برتقالية اللون ايضا، والتي شملت المقاعد الرياضية، و اجزاء من قمرة القيادة، بالاضافة إلى مقود الحركة ذات الحلقة البرتقالية.

القدرات الفنية لـ مكلارين دانييل ريكاردو 720S

 

تعتمد السيارة على محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 4000 سي سي، مقترن مع شاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 710 حصانا، و 770 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي من خلال ناقل حركة دابل كليتش سباعي السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 341 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط.

مكلارين دانييل ريكاردو 720S مكلارين دانييل ريكاردو 720S السيارة شركة مكلارين

ترشيحاتنا

إغلاق حكومي جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب الجمهوريين

أمر يسير يدخلك الجنة.. احرص على فعله

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

احترس.. علامة مجهولة تظهر قبل أيام من التعرض للنوبة القلبية

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفشي مرضي مرعب يضرب أمريكا.. بكتيريا مجهولة المصدر تظهر في 29 ولاية

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ