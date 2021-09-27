المركزي للتعمير: محطة بحر البقر تساهم فى تنمية الزراعة فى سيناء

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي محطة مياه بحر البقر اليوم، إنه يتم العمل على تحسين كافة المرافق في سيناء لتوفير أفضل خدمة لأهلها.

وأضاف محمود نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" محطة بحر البقر تنتج 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة من الصرف الزراعي".

وتابع محمود نصار :" محطة معالجة بحر البقر تعمل على توفير المياه لزراعة أراضي في سيناء وتنميتها، كما يتم إيصال المياه للمناطق التي كان يصعب وصول مياه الزراعة لها من قبل داخل سيناء ".

وتابع محمود نصار :" في سيناء يتم زراعة الزيتون والبلح ، ويعتبر الزيتون المصري من أجود انواع الزيتون في العالم ويتم تصديره للخارج ".