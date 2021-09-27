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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا مع فيسبوك.. وهذا هو السبب

فيسبوك
فيسبوك

أمر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق مع شركة فيسبوك في قضية تدخل محتمل في الانتخابات المحلية في الولاية.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال دي سانتيس، إنه "ليس سرا أن المراقبين من الشركات التكنولوجية الكبرى منذ فترة طويلة لا يطبقون قواعدهم بشكل دقيق".

 

وجاء ذلك في أعقاب نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا، أفادت فيه بأن موقع "فيسبوك" كثيرا ما ينتهك قواعده في ما يخص المستخدمين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، بمن فيهم السياسيون.

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وقال ديسانتيس: "إن كان هذا التقرير صحيحا، فإن "فيسبوك" انتهكت قوانين فلوريدا وأثرت في العديد من الحملات الانتخابية على مستوى الولاية والمستويات المحلية".

 

يذكر أن رون ديسانتيس ينتمي للحزب الجمهوري الذي يتهم أعضاؤه مواقع التواصل الاجتماعي بالانحياز للديمقراطيين وممارسة الرقابة تجاه الجمهوريين ومؤيديهم.

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