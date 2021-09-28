مجلس جامعة دمياط يناقش مشروع إنشاء "الجامعة الأهلية"

ناقش الدكتور سيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، خلال ترؤسه جلسة مجلس الجامعة، مشروع جامعة دمياط الأهلية، وبحث العديد من المقترحات الخاصة بإنشاء كليات وبرامج متميزة وفريدة من نوعها لخدمة سوق العمل، ومختلفة عما تتم دراسته بالجامعة وكلياتها الـ14 بشكلها الحالي؛ كي تتمتع جامعة دمياط الأهلية بميزة تنافسية أكاديمية.



وحث رئيس الجامعة عمداء الكليات على ضرورة المشاركة في مسابقات التميز الحكومي، لما تضمه كليات الجامعة من إمكانات وقدرات تنافسية تؤهلها للاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي.



وهنأ رئيس الجامعة كلية الحاسبات والمعلومات بمناسبة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي، ولما سيمثله ذلك من نقلة نوعية في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.



ومن ناحية أخرى، قرر مجلس جامعة دمياط عدم السماح بدخول الكاميرات الاحترافية الفوتوغرافية والفيديوغرافية لحرم الجامعة والكليات ووحداتها المختلفة دون إذن مسبق من عميد الكلية بالتنسيق مع إدارة أمن الأفراد والمنشآت، وذلك حفاظًا على التقاليد والأعراف الجامعية.



كما تقرر تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.