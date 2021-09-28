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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استجابة لتوجيهات الرئيس.. الغضبان ومدير أمن بورسعيد يجتمعان لإزالة جميع التعديات

صدى البلد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦ أشهر، وذلك لمنع إهدار الموارد المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة، وجاءت توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد أمس.

و ناقش محافظ بورسعيد مع مدير الأمن التنسقيات الخاصة بسرعة الانتهاء من كافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

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ومن جانبه ، أشاد محافظ بورسعيد بجهود اللواء حسنى عبد العزيز مدير الأمن وأفراد الشرطة بمحافظة بورسعيد ، نظرا لجهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية والتى شهدت العديد من الفعاليات الهامة بمحافظة بورسعيد ، وعلى رأسها منتدى بورسعيد الاقتصادى الثالث و افتتاح عدد من المشروعات القومية الهامة ، وكذلك جهود مديرية أمن بورسعيد فى معاونة الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة ، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد تعمل يدآ واحدة لحماية المواطنين و دعم مشروعات الدولة المصرية .

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