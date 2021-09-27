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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطاقة 5,6 مليون كم3 لليوم.. افتتاح أكبر محطة معالجة مياه فى العالم ببورسعيد

محطة معالجة مياه
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

شهد شرق بورسعيد ، اليوم الأثنين ، افتتاح المشروع القومى الأضخم من نوعه ، وهو افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر و التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه ، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.

هذا وسيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة ، وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وعدد من الوزراء ورجال الدولة .

 

ومن جانبه ، وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، الشكر والتقدير للرئيس على جهود التنمية التى تشهدها كافة ربوع مصر ، واهتمامه الكبير بتنمية شرق بورسعيد ، وإقامة كبرى المشروعات القومية ، التى جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر بأكملها ، مشيرا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أضحم المشروعات التى شهدتها بورسعيد مؤخرا ، وتساهم فى تنمية القطاع الزراعى بسيناء من خلال مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها ثلاثيا . 

 

قطار التنمية يصل بورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر و"سلام مصر"

وتضمن الافتتاح العديد من التصريحات الهامة للرئيس عبدالفتاح السيسي:

  • الدولة تعمل وفق آخر ما توصل إليه التخطيط والعلم فى بناء وإنشاء القرى والمنشآت الزراعية
  • الحرب حربين .. حرب ضد الإرهاب وحرب البناء
  • الدولة تقوم بدورها فى تطوير الترع .. والمواطنون عليهم الالتزام
  • الرئيس يوجه القوات المسلحة والداخلية بإزالة "تعديات 30 سنة " خلال 6 أشهر
  • كل خطوة بنعملها فة سيناء بنأمنها ...الإرهاب مش عايز تنمية هناك
  • فى صراع بين الأشرار والإرهابيين وبين التنمية فى سيناء .
  • خدنا المياه اللى كانت بتترمى فى البحر ونقلناها سيناء وبنعالجها
  • لمواطن اللى هييجى يزرع فى سيناء مش هيتكلف غير مجهوده
  • اى مشروع بنعمله بنتمنى القطاع الخاص والمستثمرين يشتغلوا معانا
  • بتتكلم عن دولة بتحترم نفسها وتحترم شعبها
  • الدولة تقوم بدورها فى تطوير الترع .. والمواطنون عليهم التزام
  • بنتألم لما نلاقة تعدى على أراضى زراعية .. وحرام نهدر الترع
  • الدولة المصرية تعمل وفق آخر ما توصل إليه التخطيط والعلم فى بناء وإنشاء القرى والمنشآت الزراعية .

 

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بورسعيد شمال سيناء القوات المسلحة مجلس الوزراء محافظ بورسعيد القطاع الخاص المشروعات القومية الدكتور مصطفى مدبولى القطاع الزراعى اللواء عادل الغضبان افتتاح محطة معالجة مياه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مصرف بحر البقر

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