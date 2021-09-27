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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية لقناة السويس: تصدير 5900 طن ملح عبر ميناء العريش

صدى البلد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، عن  استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، موضحة أنه بعد إيطاليا وكرواتيا وألبانيا تم استقبال السفينة SAM.H القادمة من بيروت والتى ترفع علم  جزر القمر ويبلغ طولها 107.3 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5900 طن ملح إلى رومانيا.

 

من ناحية اخرى استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98متر والغاطس 6 متر  وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

 

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM  1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3670 طن رخام بالميناء.


وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن  ومتواجد علي الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.ووصل الميناء سفينتين بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة سفينتين.


في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن  التفريغ علي الأرصفة.

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