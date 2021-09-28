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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إحالة لبنانيين وسوريين للمحاكمة لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم

صدى البلد

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف لبنانيين وسوريين وإحالتهم إلى القضاء المختص لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم في منطقة إيعات.

 

وبحسب مواقع لبنانية أوضح الجيش اللبناني في بيان له، أنه "إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 سبتمبر 2021 وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان، مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلفها باستكمال التحقيق".

 

وأضاف البيان: "أوقفت المديرية تسعة أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن، وهو سائق لدى الموقوف الصقر"، لافتا إلى أنه "تبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر مارس من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد".

 

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه تمت إحالة السوريين المذكورين مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم في بيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.

 

ونفت قيادة الجيش "ما أوردته بعض وسائل الإعلام من معطيات حول مجريات التحقيق مستندة إلى مصادر عسكرية مزعومة"، مؤكدة "ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش والمعلومات المعممة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي".

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