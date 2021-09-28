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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار خلال فصل الشتاء

مجلس تنفيذي المنيا
مجلس تنفيذي المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة اية أزمات طقسية وسيــــول ،خلال فصل الشتاء  بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع ايجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية.

  ناقش المحافظ، خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد لعام 2021 – 2022، ومدي تلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد، موجها بسرعة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بتخصيص مراكز ثابتة ومتنقلة لسرعة تلقي أكبر نسبة من المستهدفين من تلقي اللقاح، كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية وبمحيط المدارس للعمل على رفع تراكمات القمامة، ورفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، كما وجه هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على تلافي أية ملاحظات بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإنهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة للمباني المدرسية، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتواجد أجهزة قياس الحرارة ونظافة دورات المياه والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب.

 وافق المحافظ، على مذكرة الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بشان استثناء قطعة أرض بناحية النويرات، لإنشاء مركز شباب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استعرض المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة التي يتم انشاؤها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، موجها بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة على أرض الواقع، والعمل على تنفيذ الأعمال على مدار الـ 24 ساعه على فترات متبادلة، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تعد من أكبر المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خطة مديرية الصحة للتصدي للموجه الرابعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث طمان المحافظ، على مدي توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية وأسرة الرعاية الطبية، بالإضافة لاستعراض موقف التطعيمات والجرعات المحددة للتطعيم كافة فئات المواطنين والمسافرين بمراكز اللقاح الثابتة والمتحركة.

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