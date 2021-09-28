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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس «مكافحة كورونا»: سرعة انتشار الموجة الرابعة رهيبة.. واللقاحات أصبحت إلزامية.. ونواب: جرس إنذار للجميع.. والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضروري.. ومطالب بتنظيم حملات للتوعية بمخاطرها

الموجة الرابعة لـ
الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا
  • صحة النواب: لقاح كورونا خط الدفاع الأول على مستوى العالم 
  • برلماني يطالب المواطنين بعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية 
  • برلماني: الفائدة الأساسية من تلقي اللقاح تتمثل فى عدم حدوث أعراض شديدة 

 

 

 

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بدور الإنفلونزا الموسمية، ولا بد من الحصول على اللقاحين، ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والإنفلونزا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا والإنفلونزا مختلفان تمامًا.

وقال الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مساء أمس الاثنين: “إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية.. فقد الآن أصبحت إلزامية”.

وأضاف حسام حسني: "أتوسل إلى كل المصريين، لو سمحتوا تسابقوا على الحصول على لقاحات كورونا".

وتابع: "الموجة الرابعة من فيروس كورونا خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، والوقاية من سرعة الانتشار هي تلقي اللقاحات".

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رئيس «مكافحة كورونا»: سرعة انتشار الموجة الرابعة رهيبة.. واللقاحات أصبحت إلزامية

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رئيس لجنة مكافحة كورونا : اللقاحات جزء من الإجراءات الاحترازية لا تحمى من الإصابة

 

واستنكرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تهاون المواطنين في التعامل مع الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية على قدم وساق للحفاظ على المواطنين من الإصابة بالفيروس وتوفير اللقاح اللازم وبالمجان لتجنب الإصابة بكورونا، مؤكدة أن الموجة الرابعة أشد خطورة من سابقاتها، وأعراضها أقوى بكثير.

 

وطالبت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، جميع المواطنين بالإسراع فى الحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح بمثابة خط الدفاع الأول على مستوى العالم طبقا لما أوصت به البرتوكولات العالمية ومنظمة الصحة العالمية، حيث يقي من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة، ويقلل من الأعراض بنسبة 79% تقريبا.

 

وقالت: “الدولة تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على سلامة المواطن، ووفرت اللقاح بالمجان، وهذا فى حد ذاته عبء كبير على الدولة، فمنخليش قلة الوعي تضيع مجهودتها هباءً”، مطالبة جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الماسك الطبي، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

 

وأكدت أن الأعراض الجانبية لـ لقاح فيروس كورونا تكاد تكون طفيفة للغاية، مشيرة إلى أن أهم هذه الاعراض تتمثل فى  تكسير طفيف فى الجسم، وارتفاع فى درجة الحرارة، إلى جانب حدوث ضيق فى التنفس بدرجات بسيطة.

 

 وأوضحت عضو صحة النواب أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بوجه عام تستمر قرابة من 24 لـ 48 ساعة تقريبا، مؤكدة أن الألم موضع الحقن يستغرق يومين أو 3 أيام على الأقل، معربة عن تمنيها من جميع المواطنين الاطمئنان بشأن لقاح كورونا، فليس هناك داع للقلف بشأنه، معقبة: "مراكز اللقاح تعمل بجدية و تأخذ التاريخ الطبي للمريض وتقوم بالدور اللازم".

 

من جانبه، حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة، مؤكدا أن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين، وأن اللقاح أصبح ضرورة قصوى.

 

وقال “عبد الله” إن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة وتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، يستوجب مزيدا من الحرص من قبل المواطنين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

 

وشدد عضو لجنة الصحة، على ضرورة متابعة التسجيل وتشجيع المواطنين على التسجيل، وذلك من خلال تنظيم المزيد من حملات التوعية، وزيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت مراعاة الطبيعة المختلفة لكل مواطن.

 

فى سياق متصل، وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، التى قال فيها: “يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا لأن المريض الواحد من الممكن أن يصيب 7 أشخاص حوله” بأنها بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً، مناشداً جميع المواطنين الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد "أباظة"، فى بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور حسام حسنى أن المريض بكورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة يجب ألا يستهين بها، ويلتزم بالعزل المنزلي حتى لا يصيب من حوله وأن الإجراءات الاحترازية هي الواقي الوحيد من كورونا وأننا يجب أن نعود للإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، وجزء من تلك الإجراءات الاحترازية هي اللقاحات، ونرجو أن يتسابق الناس في تلقي اللقاحات.

 

وقال إن كل اللقاحات في مصر حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية، ويتحقق فيها الأمان والفاعلية، معلناً اتفاقه أيضا مع تحذير رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من تهاون المواطن الذي يحصل على اللقاح، مشيرا إلى أنه يجب أن يلتزم كل من يأخذ اللقاح بالإجراءات الاحترازية أيضًا لأن الفائدة الأساسية من تلقي اللقاح هي عدم حدوث أعراض شديدة ووفيات.


ووجه تحية تقدير واحترام إلى الحكومة على ما حققته من نجاحات فى مواجهة فيروس كورونا، ونجاحها فى توفير كميات كبيرة من اللقاحات، مجدداً تحذيره من التهاون مع هذا الفيروس، خاصة مع الموجة الرابعة له.

 

 

حسام حسنى لقاح كورونا كورونا لجنة الصحة مجلس النواب

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