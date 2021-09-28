عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد استعداد شركة مياه الشرب للسيول

شاهد.. محافظة مطروح تستعد لموسم السيول

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع الاستعداد للسيول

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الثلاثاء ، يرافقه الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  طابور اصطفاف عدد من  سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك على كورنيش مدينة مرسى مطروح ، للوقوف على استعدادات الشركة لموسم الشتاء والأمطار .

 

محافظ مطروح يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنى

دورات تدريبية لمهندسي ومزارعي مطروح

 

حيث ضم طابور الاصطفاف 26 سيارة منها 11 سيارة كسح مياه كبيرة ،  و2 سيارة كسح صغير و9 طلمبات مختلفة المقاسات  منهم 3  طلمبات بسعة عالية  (8 بوصه ) تم إستحداثها لاول مرة بالشركة ، و6 شفاطات مياه وغيرها .


و اطمئن محافظ مطروح،  على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات ، موجها بالاستعداد الدائم مع  اى طارئ  والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها  تجمعات مياه امطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات ، مشيدا باستعدادات الشركة لمواجهة موسم الأمطار .


وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم مراجعة موقف جميع الجهات من مجالس مدن وحماية مدنية وغيرها من تجهيزات واستعدادات لموسم الشتاء القادم .


وأوضح أنه يوجد  73 مخر سيول بالمحافظة منها 51 مخر بمدينة مرسى مطروح و 8 مخرات بمدينة النجيلة ،و 6 بمدينة برانى ، و5 بمدينة السلوم ومخرين بسيوة ، ومخر بمدينة الضبعة ، والتى تم تحديد وخط سيرها ووضعها على الخرائط وفقا لإحداثيات gps بمواقعها.


وأضاف أنه جارى إقامة سد وادى اسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو ٤، والذى تنفذه وزارة الري ، كسد ركامي من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول كأول سد ضمن مخطط إقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط أمطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤ .

 

وتابع: وتم وضع حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الأمثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة "، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.

IMG-20210928-WA0003
IMG-20210928-WA0003
IMG-20210928-WA0007
IMG-20210928-WA0007
IMG-20210928-WA0005
IMG-20210928-WA0005
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات رئيس رئيس شركة مياه الشرب

ترشيحاتنا

مسعى عالمي جريء من طالبان بعد تعيين مندوب دائم لها بالأمم المتحدة

صافرة تونسية لإدارة ودية مصر وليبيريا

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

توجيهات رئاسية.. الزراعة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي

حكم وضع صورة الميت على المقبرة.. مساعد الأمين العام يجيب

روسيا: احتمالات بالتحقيق في تدخل عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين في انتخابات الدوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

اللي ماسبنيش لحظة | خضوع الفنان أحمد التهامي لـ عملية جراحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

اﻟﻤﺰﻳﺪ