شاهد.. محافظة مطروح تستعد لموسم السيول

محافظ مطروح يتفقد استعداد شركة مياه الشرب للسيول

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الثلاثاء ، يرافقه الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح طابور اصطفاف عدد من سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك على كورنيش مدينة مرسى مطروح ، للوقوف على استعدادات الشركة لموسم الشتاء والأمطار .

حيث ضم طابور الاصطفاف 26 سيارة منها 11 سيارة كسح مياه كبيرة ، و2 سيارة كسح صغير و9 طلمبات مختلفة المقاسات منهم 3 طلمبات بسعة عالية (8 بوصه ) تم إستحداثها لاول مرة بالشركة ، و6 شفاطات مياه وغيرها .



و اطمئن محافظ مطروح، على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات ، موجها بالاستعداد الدائم مع اى طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه امطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات ، مشيدا باستعدادات الشركة لمواجهة موسم الأمطار .



وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم مراجعة موقف جميع الجهات من مجالس مدن وحماية مدنية وغيرها من تجهيزات واستعدادات لموسم الشتاء القادم .



وأوضح أنه يوجد 73 مخر سيول بالمحافظة منها 51 مخر بمدينة مرسى مطروح و 8 مخرات بمدينة النجيلة ،و 6 بمدينة برانى ، و5 بمدينة السلوم ومخرين بسيوة ، ومخر بمدينة الضبعة ، والتى تم تحديد وخط سيرها ووضعها على الخرائط وفقا لإحداثيات gps بمواقعها.



وأضاف أنه جارى إقامة سد وادى اسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو ٤، والذى تنفذه وزارة الري ، كسد ركامي من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول كأول سد ضمن مخطط إقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط أمطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤ .

وتابع: وتم وضع حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الأمثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة "، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.

IMG-20210928-WA0003

IMG-20210928-WA0007