جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية مهارات الجوالين الكشفية والإرشادية.. صور

نفذت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ دورة التدريب الكشفي والإرشادي لتنمية مهارات الجوالين وذلك بمركز التدريب الكشفي بجامعة كفر الشيخ ضمن خطة النشاط الصيفي للإدارة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن برنامج الدورة التدريبية العديد من الجلسات التدريبية لفنون ومهارات العمل الكشفي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية.

وقام بالتدريب الدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، و قائد أحمد عبدالله ، ومسئولي النشاط بالإدارة حازم عياد، أمل عبد الرحمن.

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