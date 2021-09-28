عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التدخين وكورونا.. دراسة أجريت على 420 ألف مريض تكشف مخاطر جديدة

مخاطر الإصابة بعدوى
مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا على المدخنين

كشفت دراسة حديثة أجراها مؤخرا باحثون من جامعة أكسفورد عن مخاطر التدخين في ظل انتشار فيروس كورونا، أن المدخنين الذين يصابون بعدوى فيروس كورونا Covid هم أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للدخول إلى المستشفى مقارنة بمن لا يشربون السجائر.

مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا على المدخنين 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن المدخنين كانوا أكثر عرضة للإصابة الدخول إلى المستشفى بعدوى فيروس كورونا، حتى أن بعض التحليلات أشارت إلى أنهم يواجهون خطرًا أقل للإصابة بالعدوى في المقام الأول، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

دراسة تحذر.. فيروس كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للمصابين

دراسة: لقاح فيروس كورونا أمن على مرضى القلب


ووجدت نتائج الدراسة التي استندت إلى أكثر من 420 ألف مريض، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، ومع ذلك ، لم ينظر في ما إذا كان المدخنون أقل عرضة للاختبار الإيجابي في المقام الأول أم لا.

مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا على المدخنين 

وزعم الخبراء أن جائحة الجهاز التنفس كان على الأرجح لحظة مثالية للتركيز على الإقلاع عن التدخين؛ حيث يدخن حوالي 6.9 مليون بريطاني ، لكن أكثر من نصفهم قالوا بالفعل إنهم يريدون الإقلاع عن التدخين. يوجد في الولايات المتحدة 34.1 مليون مدخن.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين ما يقرب من 14000 مدخن ، كان هناك 51 حالة دخول المستشفى مصابين بعدوى فيروس كورونا Covid، وكان هذا يعادل واحدًا من كل 270 يتم إدخاله إلى المستشفى.

وأضاف الباحثون أن هناك 159 حالة وفاة أخرى بسبب عدوى فيروس كورونا، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة من بين كل 1666 حالة وفاة، وقد أظهر تحليل إضافي ، تأثيرًا متدرجًا في المخاطر بين التدخين والإصابة بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أن التدخين بالفعل يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت الدكتورة أشلي كليفت الباحثة الرئيسية، انه تشير نتائجنا بقوة إلى أن التدخين مرتبط بخطر إصابتك بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما يؤثر التدخين على خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات المختلفة .

فيروس كورونا التدخين المدخنين امراض القلب السرطانات

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف تأثير الصداع النصفي على النوم

دراسة أمريكية: انقطاع التنفس خلال النوم مرتبط بأمراض المناعة الذاتية

دراسة تحذر.. فيروس كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للمصابين

دراسة تؤكد.. تناول كوب من القهوة يوميًا يحمي القلب من الأمراض

ترشيحاتنا

كيروش اسم يليق بمصر .. ربيع ياسين: حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب أدى ما عليه

ربيع ياسين يفتح النار على الجبلاية: التربيطات كبيرة والمصالح تحكم اختيار المدربين

شوقي غريب يكشف سر عودته للمنتخب الأولمبي .. فيديو

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ميلان ويحول تأخره لانتصار مثير بدوري الأبطال

محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد رفقة ممثلة هندية.. شاهد

توابع أزمة الغواصات| ماكرون: الاتحاد الأوروبي ساذج.. ووقعنا صفقة تسليح ضخمة مع اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تكشف حقيقة امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات

السعودية: إسرائيل تخالف قرارات الشرعية الدولية بعدم إخضاع منشآتها النووية للرقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

مش أول مرة.. شاهد لحظة ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبيض في ليون

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

شريف سليمان يكتب: خلصت الحدوتة

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ