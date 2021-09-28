التدخين وكورونا.. دراسة أجريت على 420 ألف مريض تكشف مخاطر جديدة

كشفت دراسة حديثة أجراها مؤخرا باحثون من جامعة أكسفورد عن مخاطر التدخين في ظل انتشار فيروس كورونا، أن المدخنين الذين يصابون بعدوى فيروس كورونا Covid هم أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للدخول إلى المستشفى مقارنة بمن لا يشربون السجائر.

مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا على المدخنين

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن المدخنين كانوا أكثر عرضة للإصابة الدخول إلى المستشفى بعدوى فيروس كورونا، حتى أن بعض التحليلات أشارت إلى أنهم يواجهون خطرًا أقل للإصابة بالعدوى في المقام الأول، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .





ووجدت نتائج الدراسة التي استندت إلى أكثر من 420 ألف مريض، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، ومع ذلك ، لم ينظر في ما إذا كان المدخنون أقل عرضة للاختبار الإيجابي في المقام الأول أم لا.

مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا على المدخنين

وزعم الخبراء أن جائحة الجهاز التنفس كان على الأرجح لحظة مثالية للتركيز على الإقلاع عن التدخين؛ حيث يدخن حوالي 6.9 مليون بريطاني ، لكن أكثر من نصفهم قالوا بالفعل إنهم يريدون الإقلاع عن التدخين. يوجد في الولايات المتحدة 34.1 مليون مدخن.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين ما يقرب من 14000 مدخن ، كان هناك 51 حالة دخول المستشفى مصابين بعدوى فيروس كورونا Covid، وكان هذا يعادل واحدًا من كل 270 يتم إدخاله إلى المستشفى.

وأضاف الباحثون أن هناك 159 حالة وفاة أخرى بسبب عدوى فيروس كورونا، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة من بين كل 1666 حالة وفاة، وقد أظهر تحليل إضافي ، تأثيرًا متدرجًا في المخاطر بين التدخين والإصابة بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أن التدخين بالفعل يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت الدكتورة أشلي كليفت الباحثة الرئيسية، انه تشير نتائجنا بقوة إلى أن التدخين مرتبط بخطر إصابتك بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما يؤثر التدخين على خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات المختلفة .