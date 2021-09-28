دولة أوروبية تدعو مواطنيها لشراء السجون بدلا من المنازل

أعلن وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا، اليوم الثلاثاء، عن عرض زنزانات في السجون علي المواطنين لشرائها بدلا من المنازل.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال دينيس ماليوسكا، إنه سيتم قريبا في هذا الخريف، تنظيم مزادات جديدة لبيع ممتلكات المؤسسات الإصلاحية.

وأعلن دينيس ماليوسكا عن بدء عملية بيع للمؤسسات الإصلاحية والسجون، مشيرا إلى أن الوزارة، ستبيع بشكل إجمالي أكثر من 100 موقع.

وأضاف وزير العدل الأوكراني: "يقولون إن أسعار المساكن الكلاسيكية، ارتفعت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أن شراء العقارات مع ارتفاع الأسعار، تكتيكا خاسرا. إذا كان لديكم مال – قوموا بشراء السجون.

وتابع: "قمنا للتو بتسليم ثلاثة سجون أخرى إلى صندوق ممتلكات الدولة للبيع في مزاد، نتوقع مزادات جديدة في الخريف".

ووفقا لوزي العدل، سيتم طرح سجن كوفيل للبيع بسعر يبدأ من 41.6 مليون هريفنيا “حوالي 1.6 مليون دولار”.