السيسي ينيب وزير الدفاع لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. والقائد العام: حقق لمصر مكانة رائدة إقليمياً ودولياً

الفريق أول محمد زكي متحدثًا عن الزعيم جمال عبد الناصر:

ساند الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية

قدم مكانة رائدة إقليمياً ودولياً خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية

ذكرى وفاة الزعيم ستظل نموذجاً فريداً تحتذى به الأجيال القادمة في العمل والكفاح والتضحية

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما حققه الرئيس عبد الناصر لمصر من مكانة رائدة إقليمياً ودولياً ، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الإستقلال والحرية.

وأكد وزير الدفاع على أن هذه الذكرى ستظل نموذجاً فريداً تحتذى به الأجيال القادمة فى العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأشار إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري للقضاء على الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

وتابع أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصري.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.