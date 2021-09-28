جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أسباب كثرة حالات الموت المفاجئ والسكتات القلبية بين الشباب والرياضيين .

وقال جمال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الموت المفاجئ للشباب من علامات الساعة ".

وأضاف جمال شعبان :" الشباب تحت سن الـ 35 سنة قد يصابون اعتلال في عضلة القلب واختلال كهربائي في القلب، وذلك قد يؤدي إلى إصابتهم بالأزمات القلبية والموت المفاجئ"، مضيفا:" وانتشار السمنة بين الشباب والتدخين ومشروبات الطاقة أحد أسباب إصابة الشباب بالأزمات القلبية".

وتابع جمال شعبان :" بعض الشباب يعانون من خلل كهربائي في القلب ويكون الأمر وراثي في أغلب الأحيان ".

واكمل جمال شعبان :" علم الموت المفاجئ حديث، ومصر لديها كوكبة من أساتذة جراحات القلب لديهم باع كبير في تشخيص حالات الأزمات القلبية".

