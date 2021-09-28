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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

4 أطنان كوكايين.. تفكيك أكبر شبكة تهريب مخدرات في أوروبا بطريقة ذكية

مخدرات
مخدرات

فككت الشرطة الإسبانية ما تعتقد أنها «أكبر شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا»، وألقت القبض على 61 مشتبهاً فيه، وصادرت نحو 4 أطنان من مخدر الكوكايين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أكدت الشرطة، أن الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، والبالغ عددهم 61، هم من البلقان في الأساس، وأنه إلى جانب مصادرة الكوكايين، جرى ضبط 2.5 طن من مخدر الماريوانا، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

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وقامت «الشرطة الأوروبية (يوروبول)» بقيادة إجراءات التحقيق التي أدت لنجاح العملية، بالاشتراك مع مسؤولي الشرطة من ألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا وكولومبيا والولايات المتحدة.

ووقعت عمليات الاعتقال، التي نُفذت في وقت سابق من العام، في مدن مدريد وبرشلونة وملقا وتاراجونا وجيرونا وفالنسيا بإسبانيا.

وهرّبت العصابة كميات كبيرة من الكوكايين، من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، ثم وزعتها في جميع أنحاء القارة. ووقعت عملية ضبط المخدرات عندما وصلت شحنة حجمها 1.25 طن من الكوكايين إلى إسبانيا عن طريق سفينة آتية من البرازيل.
 

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