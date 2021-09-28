هل يمكن تلقي لقاحين مختلفين؟.. وزارة الصحة تحذر

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن جميع اللقاحات الخاصة بـ فيروس كورونا آمنة وهدفها واحد، وهو تكوين أجسام مضادة لدى متلقي التطعيم.



وأضاف عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الخلط بين اللقاحات لا ينصح بها، ولكن فى حالة مطالبة دولة بحصول المواطن على لقاح وقد حصل على لقاح آخر، فمن الممكن أن يحصل على لقاحين.



كما طالب الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا هو السبيل الأمثل للتعامل مع الجائحة.

وأضاف عادل خطاب، أن مصر بدأت الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد ارتفاع نسبة الاصابة بالفيروس، مشير الي أن الدولة تسابق الزمن للتوسع في إعطاء اللقاح للمواطنين.

وأكد الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك استعدادات كبير في الجامعات للوقاية من فيروس كورونا قبل العام الدارسي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن مصر دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا منذ حوالي 3 أسابيع.

وتابع الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التطعيم ضد كورونا لا يعطي حماية 100٪ من الإصابة ولكن تكون بأعراض بسيطة، مستدركا أن التطعيم باللقاح أمر في غاية الأهمية.

وتوقع الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة ستبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا قريبا جدا، لافتا إلى أن هناك دول بالفعل ذهبت لتطعيم الأطفال ومنها المملكة العربية السعودية.