بعد كورونا .. فيروسات جديدة قد تجتاح العالم وتحذير مخيف من الصحة العالمية

أكدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، وهي المسؤولة التقنية في المنظمة عن مكافحة فيروس كورونا، أن هناك أهمية حقيقية لفهم كيف بدأ وباء كورونا لأن هناك ضرورة للاستعداد بشكل أفضل للوباء الجديد.

وقالت كيركوف، إن “هناك الكثير من أنواع الفيروسات التي تنتشر بين الحيوانات ومجموعات الحياة البرية، ومن بين هذه الأنواع توجد فيروسات يمكن أن تنتقل من وإلى الحيوانات والبشر، وأحدث مثال عليه هو فيروس كورونا”.

وأضافت: "في سياق التحرك لمواجهة التهديدات بظهور مسببات جديدة للأمراض، دعت منظمة الصحة العالمية والمدير العام للمنظمة الأممية إلى إنشاء كيان استشاري علمي للأبحاث عن أصول مسببات الأمراض الجديدة، ولذلك تم تأسيس SAGO".

وأشارت الدكتورة كيركوف، إلى أن منظمة الصحة العالمية، وجهت الدعوة للانضمام لمجموعة SAGO، حيث تم تحديد اختصاصاتها وأهدافها، مؤكدة أن الدعوة عامة ومفتوحة لكافة أعضاء المجتمع العلمي حول العالم، لضمان مشاركة علماء وخبراء واختصاصيين لديهم خلفيات متنوعة في علم الأوبئة.

وستكون مهام مجموعة SAGO بصفتها هيئة استشارية هي:

وضع إطار عالمي للمنظمة لتحديد وتوجيه الدراسات بشأن أصول مسببات الأمراض الناشئة.

تحديد أولويات الدراسات والتحقيقات الميدانية في أصول مسببات الأمراض الناشئة.

وتقديم المعلومات والآراء لمساعدة الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وتسبب فيروس كورونا، في وفاة ما لا يقل عن 4,744,890 شخصا في العالم.