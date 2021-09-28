عبد الحكيم عبد الناصر يروى وصايا الزعيم جمال له.. فيديو

كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عن وصايا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقال إن نتعامل كأشخاص طبيعيين، ولا ندخل أى مكان ونقول أننا أولاد جمال عبد الناصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه عندما كان يتعرض لأى موقف فى الشباب ويسؤال عن اسمه يقول " عبد الحكيم" ولا يقول اسم ولاده، ولكن بعض الأصدقاء يقولون أننى نجل جمال عبد الناصر.



ولفت إلى أنه كان ينفعل على اصدقائه، لأنه يريد أن يتعامل بشكل طبيعى.



و أشاد نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، باهتمام الشعب المصري بوالده رغم رحيله منذ 51 عامًا، معقبًا: "50 سنة شايلنا في عينيه وبيجبر بخاطرنا، ومحسسنا أن جمال عبد الناصر أبو الملايين مش أبونا احنا بس، اكتشفت أن عبد الناصر خلف ملايين مش 5 بس".

وأضاف، أنه قبل ثورة 23 يوليو كان 90% لم يكونوا يتمتعوا بحقوق إنسانية، وثورة جمال عبد الناصر لشعوره أن أهله وناسه عايزين يستردوا حقوقهم.

وتابع، أن قانون الإصلاح الزراعية أعاد الحقوق الإنسانية للفلاحين، وبدأ التعليم والعلاج يصبح حق لكل مواطن، معتبرًا أن ما يحدث من مشروعات قومية حاليًا مثل "100 مليون صحة" و "حياة كريمة" والحرب على الإرهاب والإخوان بمثابة إعادة اعتبار وتكريم لجمال عبد الناصر، مشددًا على أن الإخوان وباء معربًا عن سعادته بأنهم حكموا مصر لمدة عام لكونه فضحهم وكشف مدى عداءهم للشعب .

وتابع نجل الزعيم عبدالناصر: “أنا سعيد بالسنة اللي الإخوان حكموا فيها مصر لأنها كشفتهم وإنهم أعداء المصريين”.