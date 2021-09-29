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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أسرع ريجيم لإنقاص الوزن ونحت قوامك في 30 يوما.. أجرأ إطلالات سوزان نجم الدين بعد شائعة زواجها من الحارس الشخصي

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونتطرق لأهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها.

 

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

برج الميزان واحد من مواليد الأبراج  التى تتسم بالتردد  إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 29 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 29/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

قبل الشتاء رجيم وأعشاب سحرية لفقدان الوزن بسرعة

أكثر 4 أبراج ثرثرة.. هل أنت منهم؟؟

فى 30 يوما ..أسرع رجيم لإنقاص الوزن ونحت قوامك

لحرق الدهون وخاصة فى منطقة البطن والأرداف إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة فى وقت قياسى بدون مضاعفات أو حرمان إليك خطة الرجيم لمدة 4 أسابيع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

 

التشيز كيك لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك

 التشيز كيك من الحلويات السريعة التى يقبل الكبار والصغار عليها، ويبحث الكثيرون عن طريقة عملها، ولذلك نقدم طريقة تحضيرها ب4 طرق مختلفة لأمهر الشيفات، ويمكن اختيار الطريقة التى تناسبك.

 

بعد شائعة زواجها من الحارس الشخصى.. أجرأ إطلالات سوزان نجم الدين

تصدرت  الفنانة سوزان نجم الدين؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وأثارت الفنانة سوزان الجدل خلال الفترة الماضية بعد انتشار صورتها على السوشيال ميديا، مع حارسها الشخصي بالزواج منه.

موقع “صدى البلد” مجالي المرأة والصحة الأخبار المهمة مواليد الأبراج خبيرة الابراج

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