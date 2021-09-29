نشرة المرأة| أسرع ريجيم لإنقاص الوزن ونحت قوامك في 30 يوما.. أجرأ إطلالات سوزان نجم الدين بعد شائعة زواجها من الحارس الشخصي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونتطرق لأهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها.

برج الميزان واحد من مواليد الأبراج التى تتسم بالتردد إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 29 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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التشيز كيك من الحلويات السريعة التى يقبل الكبار والصغار عليها، ويبحث الكثيرون عن طريقة عملها، ولذلك نقدم طريقة تحضيرها ب4 طرق مختلفة لأمهر الشيفات، ويمكن اختيار الطريقة التى تناسبك.

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وأثارت الفنانة سوزان الجدل خلال الفترة الماضية بعد انتشار صورتها على السوشيال ميديا، مع حارسها الشخصي بالزواج منه.