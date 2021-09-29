توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 29-9-2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

يُنصح أيضًا بتجنب أخذ القروض أو الاقتراض ,إذا لم تتخذ قراراتك المالية بحكمة

برج الثور

عند الحديث عن العمل، هناك احتمال قوي لزيادة دخل الأشخاص المرتبطين بالعمل. عملك سوف تزدهر خلال هذه الفترة

برج الجوزاء

إذا كنت تعمل في شركة أجنبية ، فهناك احتمال لتقدمك خلال هذه الفترة. استمر في العمل الجاد من جانبك. ستكون المواقف في الحياة الشخصية مليئة بالتقلبات. لن يكون جو منزلك جيدًا خلال هذه الفترة.

برج السرطان

هناك احتمال حدوث نزاع في منزلك. بالحديث عن الصحة ، في ضوء هذا الوباء العالمي ، ننصحك بالاعتناء بنفسك وبأحبائك

برج الاسد

من الأفضل أن تحافظ على هدوء عقلك وأن تظل إيجابيًا.

برج العذراء

إذا كنت لا تتحكم في نفسك ، فيمكنك أن تجعل أحباءك غير سعداء بسبب سلوكك الخاطئ.

برج الميزان

ينصح الأشخاص الذين يتقاضون رواتب بتجنب أي نوع من التغيير. لا تتسرع في أي خطوة خاطئة

برج العقرب

سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك من حيث المال. إذا كنت تحاول زيادة دخلك ، فأنت بحاجة إلى العمل بجدية أكبر. كن على دراية بالصحة ، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض بالفعل

برج القوس

عند الحديث عن العمل ، يُنصح للموظفين بتوخي الحذر خلال هذا الوقت. سيكون موقف الرئيس صارمًا للغاية خلال هذه الفترة ويمكنه اتخاذ خطوات قوية تجاه الأخطاء الصغيرة

برج الجدي

هناك فرص قوية للحصول على الوظيفة التي تريدها. سيكون هذا الأسبوع مربحًا جدًا لرجال الأعمال الصغار. عملك سوف تزدهر خلال هذه الفترة.

برج الدلو

بالحديث عن الحياة الشخصية ، يُنصح بتجنب الخلاف مع زوجتك.. سيكون هذا الأسبوع مربحًا جدًا لرجال الأعمال الصغار.. عملك سوف تزدهر خلال هذه الفترة.

برج الحوت

إذا كنت تعاني من الغدة الدرقية ، فاستمر في تناول الأدوية في الوقت المحدد.. يجب أن تعتاد على تناول الطعام في الوقت المحدد. أيضًا ، استمر في ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام.