إسعاد يونس تتفاجأ بأمر على الهواء أثناء تبديل حذائها |فيديو

تفاجأت الفنانة إسعاد يونس، على الهواء، وذلك أثناء خلعها الحذاء، وارتداء آخر، حيث وجدت ورقة فى الحذاء الجديد.

وعلقت الفنانة إسعاد يونس:" الورق ده عشان متطبقش وتكرمش".



وأضافت إسعاد يونس، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، أن الحذاء الجديد ناعم وحفيف، وجميل ومميز.



ولفتت إسعاد يونس، إلى أنها تشجيع المنتجات المحلية التى تتصدر عالميًا.



كما تناولت الإعلامية إسعاد يونس الشاي على الهواء، وذلك فى حلقة اليوم، والتى تروج فيها لـ المنتجات المصري تحت عنوان "صنع فى مصر".

ولفتت إسعاد يونس ، إلى أن هذه الحلقة من الحلقات التى تحبها، والتى تسعد بتقديمها.

