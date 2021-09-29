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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعجوبة .. ظهور القرية المفقودة بعد اختفائها لما يقرب من 100 عام

صدى البلد

كشفت صور عن القرية المفقودة في منطقة “ليك ديستريكت” والتي اختفت منذ أكثر من 80 عامًا ولكنها عادت إلى الظهور بشكل شبه كامل حاليًا.

 

اختفت قرية "ماردال جرين" في كمبريا في ثلاثينيات القرن الماضي عندما غمرت المياه أحد الأودية لإنشاء خزان، ويمكن الآن رؤيتها مرة أخرى بسبب انخفاض مستويات المياه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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والآن ظهرت صور لجسر أحدب من القرن السابع عشر ويظهر مخطط الشوارع أنقاض المباني القديمة في القرية الزراعية القديمة.

 

يمكن رؤية الطريق الرئيسي عبر القرية بالإضافة إلى أنقاض كنيسة قديمة وحانة ومنزل، وقد تم إخلاؤه في عام 1935 وتم تحويله إلى خزان مياه هاوز لتزويد شمال غرب إنجلترا بالمياه.

 

أُجبر المئات من السكان على المغادرة وهدم العديد من المباني من قبل المهندسين الملكيين ، وتقول شركة يونايتد يوتيليتيز ، التي تمتلك الخزان، إن الخزان ممتلئ حاليًا بنسبة 40% بينما يتوقعون عادةً أن يكون عند 70% في هذا الوقت من العام.

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وألقت الشركة باللوم على زيادة الطلب على المياه، وقال متحدث: "مهما كان الطقس، فإننا نطلب دائمًا من عملائنا استخدام المياه بحكمة، وهذا تذكير في الوقت المناسب بأنه مورد ثمين".

 

كما أضاف: "تميل الخزانات دائمًا إلى أن تكون في أدنى مستوياتها في نهاية الصيف قبل إعادة ملء الشتاء، ومع ذلك  فإن بعضها يكون أقل مما كنا نتوقع".

 

واختتم: "على الرغم من أن شهر مايو كان رطبًا، إلا أن الصيف كان أكثر جفافًا من المعتاد، لا سيما في منطقة البحيرات حيث لدينا بعض مصادر المياه الرئيسية لدينا".

صور القرية المفقودة ليك ديستريكت

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