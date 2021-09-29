دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

أعلن صباح اليوم الأربعاء هشام حسن ثابت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفاة ابنته " منة الله " بمستشفى الجلاء العسكري والتي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلها من مستشفى جامعة أسيوط إلى مستشفى الجلاء لاستكمال علاجها على خلفية قيام سيارة نقل بدهسها أثناء عبورها الطريق في أسيوط.

وكتب هشام حسن ثابت والد الطفلة " منة الله " على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتي منة الله هشام بمستشفى الجلاء العسكري نحسبها إن شاء الله من الشهداء.

وكان هشام حسن ثابت قال : إن نجلتي وشقيقتها خرجا يوم 22 أغسطس الماضي لحضور تمرين سباحة وأثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد وجدا سيارة نقل توقفت فقامت ابنتي بعبور الطريق وبشكل مفاجئ تحركت السيارة النقل بشكل سريع مما أدى إلى سقوط ابنتي " منة الله " أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها وفر قائد السيارة هاربا.

وأضاف هشام تلقيت اتصال من شقيقتها قالت لي :" ألحقني يا بابا منة خبطتها عربية نقل على الطريق " فأسرعت إليهما ووجدت الأهالي قاموا بالاتصال بالإسعاف والتي حضرت ونقلت ابنتي إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين وتم فحصها من قبل الأطباء قالوا لنا إنها كويسة لا يوجد إلا شوية كسور في الحوض وسوف تشفى مع الوقت وأثناء محاولة نقلها بالمستشفى فوجئنا بدماء تسيل على قدميها نتيجة تهتك في الأمعاء مما أدى إلى خروجها من فتحت الشرج مما اضطر المستشفى إلى نقلها سريعا إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي .

وأشار والد الطفلة " منة الله " قائلا : فور وصولنا مستشفى أسيوط الجامعي قام الأطباء بإسعافها ونقلها إلى العمليات وقاموا بتغيير مسار الأمعاء وخلال تواجدنا بمستشفى أسيوط الجامعي تم إجراء 5 عمليات جراحية لابنتي ولكن للأسف بعد أول جراحة تمت يوم 22 أغسطس ظهر في اليوم التالي وجود غرغرينة وشعرت به اثناء قيامنا بنقلها لعمل إشاعة وجدت رائحة تعفن في الجسم وقام طبيب قسم الجراحة بفحصها وقال دي لازم تدخل جراحة دلوقت.

وبسؤالي للدكتور قال لي أن هذا الأمر غريب ولا يحدث إلا نادرا بان خلال 24 ساعة من الحادث تصاب بغرغرينا ولا ندري هل الغرغرينا بسبب تلوث الجرح من السيارة التي دهستها او تلوث أثناء العملية الأولى او بعد الجراحة وانتشرت الغرغرينا في جسمها بأماكن متفرقة حتى في أماكن في جسمها لم تتعرض للإصابة من الحادث حدث بها غرغرينا وتوقع الأطباء وجود مشكلة في الضفيرة الدموية والتي تغذي الجسم بالدم وتم إجراء أكثر من جراحة نظافة ولكن للأسف بعد خروجها من العمليات تظهر مره أخرى الغرغرينا مما أثار القلق لدينا خاصة في ظل وجودها فترة كبيرة غير مستجيبة للعلاج .

وأوضح والد الطفلة " منة الله " : خلال هذه الفترة أصحاب منة وكثيرا من المتعاطفين معنا قاموا بعمل نداءات على صفحات الفيس بوك لرئاسة الجمهورية لنقل علاج منة في القاهرة وبالفعل علمت بان الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي تواصلوا مع جامعة أسيوط لطلب تقرير مفصل عن الحالة الصحية لابنتي وفوجئت اليوم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل ابنتي إلى مستشفى الجلاء العسكري نظرا لما فيها من إمكانيات تتيح علاج ابنتي ونحن الآن في الطريق إلى المستشفى.

وتابع والد " منة الله " أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه اعتبر " منه " ابنته مثل كل أبنائنا يعتبرهم أبنائه لم يتأخر علينا وشعر بألمها كما إنني أتوجه بالشكر إلى كل من وصل استغاثتنا وأنا اشعر أن الرئيس السيسي قريب مننا ويشعر بنا

وأشار والد الطفلة منة الله، إلى تحسن حالة ابنته وان البكتريا في الجسم بدأت تقل وذلك بعد إجراء عملية جراحة؛ مشير ا إلى أن ابنته خضعت لعملية جراحية لعلاج الجروح الموجودة بالأرداف، كما أن لا تزال تحتاج عملية أخر لترقيع الجلد المتهمتك.

وأضاف هشام حسن، أن عملية ترقيع الجلد المتهتك سوف تكون من نفس الجلد الخاص بجسمها وده بعد تحديد أطباء التجميل لأنه ينتظرون الجروح أن تتحسن لان العملية تحتاج أن يكون الجرح نظيف كمان أن المناطق السليمة في جسمها قليلة.