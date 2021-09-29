دراجة Super73 الكهربائية تستلهم تصميمها من بورشه 935 للسباقات

استلهمت شركة الدراجات SUPER73 تصميمها الأحدث من الدراجات الكهربائية من سيارة بورشه 935 العلامة التجارية الألمانية المعروفة بسياراتها الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي.

وفقا لموقع "كار سكوب" المتخصص في السيارات، تعتمد هذه الدراجة الـ SUPER73-S2 على تصميم خارجي مستوحى من أحد طرازات بورشه 935 التي دخلت من قبل كريمر راسينج Kremer Racing والتي حققت الفوز في مسابقات لومان 24 ساعة بـ فرنسا في عام 1979، وهي واحدة ن أفضل سيارات لشركة وأشهرها على الإطلاق

استلهمت شركة الدراجات ألوان البورشه ونقلتها إلى الدراجة الكهربائية مع الإطار التركواز الذي يلفت الأنظار على الفور. تم تغليف حزمة البطارية الصغيرة أيضًا بمزيج من الأسود والتركواز والأحمر والأرجواني والبرتقالي، كما تم طلاء الجزء السفلي من الإطار باللون البرتقالي مع لمسات أرجوانية وحمراء.

لم تكتف super73 بنقل الألوان بل استلهمت الشركة المصنعة للدراجات الإلكترونية في كاليفورنيا أيضًا من مقاعد سيارة السباق الكلاسيكية عند تصميم مقعدها المغطى باللون الأسود من قماش ألكانتارا مع أنابيب بيضاء. تتميز الدراجة أيضًا بعجلات ذهبية ملفوفة بإطارات Apache Fattyslick.

قامت SUPER73 أيضًا بتجهيز الدراجة بمقابض يد أرجوانية ودواسات حمراء وسلسلة ذهبية مع تزوديها بمطفأة للحرائق.

دراجة SUPER73-S2 ، البالغ ثمنها 2,695 دولار، مزودة ببطارية 960 واط ومحرك كهربائي بمدى تشغيلي حتى 25 كم / ساعة . كما تتميز أيضًا بشوكات زنبركية هوائية مع تحميل مسبق قابل للتعديل وضغط وتخميد مرتد.