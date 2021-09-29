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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ10 نقط.. بسمة الملا تنصح بتناول عشب طبيعى يسد الجوع ويحرق الدهون

بسمة الملا خبيرة
بسمة الملا خبيرة التغذية

قالت بسمة الملا، خبيرة تغذية، إن منتج الكيك سليم نايت يحتوى على أعشاب طبيعية تحتوى على نسبة كبيرة من اليود ، الكبريت وعلاج جذرى لمشاكل الغدة الدرقية .


وأضافت  "الملا"، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن أعشاب المورينجا تعمل على حرق الدهون  وتسد الشهية  ويتم تناولها 3 مرات  قبل كل وجبة من 5 : 10 نقاط على مياه دافئة  ..


وأشارت إلى أن هرمون الاستروجين فى حالة ارتفاعه فى المخ يعطى الأخير إشارة للأمعاء  والخلايا الدهنية يطالبها بعدم حرق الدهون وعدم تنقية سموم الدهون فى الكبد  ، وحذرت من تناول البطاطس المحمرة خاصة انها   "طبق سموم " تتخزن داخل الكبد وينتج دهون ثلاثية ينتج عنه التليف .


في سياق آخر، كشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، فى تصريحات سابقة عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة.

 

وأكدت أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملء فراغات الرأس؛ وأطلق عليه الكهنة «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة  والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضًا.

 

ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدًا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك نصحت بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.

خبير تغذية الخضروات والفاكهة القمح حرق الدهون الخضروات الفاكهه

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