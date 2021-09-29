جورج قرداحي يوجه أول طلب لـ مصر من توليه وزارة الإعلام اللبنانية

وجه جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، اليوم الأربعاء، طلباً إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري حسين زين، بإعطاء تعليماته للمسؤولين في مصر للإبقاء على استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي المصري نايل سات.

وحسب ما نقله موقع وزارة الإعلام اللبنانية، أشاد قرداحي بالتعاون المشترك بين مصر ولبنان، وأعرب عن تمنياته أن يعطي الوزير المصري تعليماته ليبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحا خصوصا في ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب النصف مليون دولار.

وأكدت وزارة الإعلام اللبناني أن الجانب المصري أبدى كل تجاوب، وأكد للوزير قرداحي أنه سيعطي تعليماته بهذا الشان.

وقالت وزارة الإعلام اللبنانية إن اللقاء شهد التشاور حول الوضع الإعلامي العربي والتعاون بين الإعلام اللبناني والمصري وساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور.