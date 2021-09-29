أخبار الزمالك| غياب السداسي الدولي وتفاصيل مفاوضات تجديد التعاقد مع بن شرقي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة حول ما يدور في نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

قرار من كارتيرون لـ لاعبي الزمالك يخص مواجهة بيراميدز غدًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة بيراميدز الودية المقرر إقامتها غدا الخميس.

مران الزمالك.. غياب السداسي الدولي



غاب السداسي محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم الأربعاء.



مران الزمالك.. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء.



الزمالك ينعى رأفت الخواجة كبير مشجعي النادي

تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رأفت الخواجة كبير مشجعي نادي الزمالك بعدما وافته المنية اليوم الأربعاء.

خوفا من سيناريو ساسى والأهلى .. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقى لتجديد عقده





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن وجود حالة من التساؤلات بين أعضاء اللجنه المعينة لإدارة النادي ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب عدم حسم أمر تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك.