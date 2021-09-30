الإحصاء: مصر بها 11.6 ملايين مركبة ووفرنا 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود

حل مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء، ظيفًا على الإعلامي أحمد موسي، وكشف أن الجهاز قام بعمل مسح، لمعرفة متوسط استهلاك الوقود، و كيف ساهمت الطرق الجديدة التى قامت بها الدولة فى خفض نسبة الحوادث، واكد أن حج الطرق فى السبع سنوات الأخيرة تساوي ربع حجم الطرق التى تمت فى مصل قبل 2014.

الإحصاء: مصر بها 11.6 مليون مركبة منها 226 ألفا و700 توك توك مرخصة





قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء، إن الجهاز قام بعمل مسحة عن استهلاك المواطنين لـ الوقود خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه المسحة تستعين القيادة السياسية بها فى اتخاذ القرارات.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها 11.6 مليون مركبة، وما قام به الجهاز من مسح يوضح للدولة الاستهلاك، ويعطى الدولة إشارة للتأمين.



ولفت الى أن مصر بها 5238260 سيارة خاصة، و 377429 أجرة، 159576 أتوبيس، 1460428 نقل، 104949 نقل بـ مقطورة، والدراجات النارية 3689678، والتوك توك 226710.

الإحصاء: وفرنا 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود خلال عامين





قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء، إن 70% من المركبات تستخدم الطرق الجديدة، والـ 30% لم تستخدم لكونها فى القري، أو فى الأماكن التى ليس بها طرق جديدة.



وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء،خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاحصائيات المقبلة سترتفع بعد عمل مبادرة حياة كريمة التى تنفذ المشروعات فى القري.



بسبب الشبكة الجديدة..9 آلاف حادث معدل انخفاض حوادث الطرق في 6 سنوات



قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية ، إن معدلات الحوادث فى الفترة الأخيرة انخفضت وذلك مع تنفيذ الطرق الجديدة.



وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 15 ألف حادثة على الطرق فى 2013 و 9 آلاف حالة وفاة، وفى عام 2019- كان هناك 6 آلاف حادثة على الطرق و 3 آلاف حالة وفاة.



ولفت رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء،، إلى أن 77% من حائزى المركبات أكدوا أن شبكة الطرق الجديدة وفرت لهم الوقت.



التعبئة والإحصاء يكشف مفاجأة سارة عن أطوال الطرق بمصر منذ 2014.. فيديو





قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء، إن أطوال الطرق فى مصر كانت فى عام 2014 حوالي 73 ألف كيلو، وفى 2020 وصلت لـ 101 ألف كيلو .



وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم فى السبع سنوات الأخيرة يعتبر ربع طرق مصر، على مر تاريخها و أكثر.



ولفت رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء،، إلى أنه بالنسبة لما تم قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعده يتضح أنه تم تنفيذ 28 ألف كيلو طرق جديد بعد 2014.



استوردنا "بنزين"بـ 613 مليون دولار في 2020..التعبئة والإحصاء تعلن خبرا سارا للمصريين





قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء، إننا استوردنا "بنزين" بـ 1.8 مليار دولار فى 2018 و فى 2020 تم استيراد بنزين بـ 613 مليون دولار.



وأضاف سعد خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستهلك 12 مليون طن سولار.



ولفت إلى أن هناك 52 محطة غاز طبيعي تم إنشاؤها فى 2020، وذلك لاهتمام الدولة بتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأشار إلى أن 49% من إجمالي المركبات الموجودة فى مصر أصحابها حاصلون على مؤهل متوسط وفوق متوسط.



وأوضح أن مصر فى السابق كانت تشتري الغاز الطبيعي، ولكن فى الفترة الأخيرة أصبحت مصر تصدر الغاز الطبيعى، بعد الاكتفاء الذاتي.

وعرض في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ما تم خلال المسح الذى قام به الجهاز لـ استهلاك الوقود فى مصر، وأكد أن المسح الذى قام به الجهاز يهدف إلى التعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، ويساهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد، وكذلك التعرف على آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعى وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).

وتحدث عن نتائج مسح "استهلاك الوقود في قطاع النقل البرى عام 2020"، وتكمن أهمية المسح في تناوله لسلعة استراتيجية هامة تؤثر على جميع قطاعات المجتمع.

ومن أهم مؤشرات المسح ما يلى :

1- يستهلك قطاع النقل البرى في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك) حيث يستخدم البنزين بكافة أنواعه فى قطاع النقل البرى فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29.0 % من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن، بينما يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02 %، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى والذى يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.

2- تستهلك المركبات الملاكي نحو 66.8% من إجمالي استهلاك البنزين ( بكافة أنواعه ) بقطاع النقل البرى في مصر ، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5% ،والمركبات الأجرة 9.1% ، و4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.

3- أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي استهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

4- بالنسبة للغاز الطبيعى فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6% ، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البرى بمصر .

5- بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين :الملاكى 1453 لتر / سنة، التاكسي 3137 لتر / سنة ، الميكروباص 4501 لتر / سنة ، النقل 2570 لتر / سنة ، بينما بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر / سنة .



2- بلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكى 9.33 كم/ لترللبنزين ، 8.04 كم/لتر للسولار، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعى (متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود :هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين / سولار ، م3 غاز طبيعى ).



مع ملاحظة أن جائحة كورونا ( كوفيد -19) أثرت على النشاط الإقتصادى وحركة النقل في مصر وبالتالي فقد تأثر متوسط استهلاك المركبات من الوقود بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت أيضاً في متوسط الاستهلاك من الوقود منها سعة المحرك - سنة الصنع - الحالة الفنية للمركبة.



6- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى ، الاجرة (تاكسى/ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركبة منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال ( احلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة).



7- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعى والتى تشمل ايضا الملاكى والاجرة (تاكسى /ميكروباص) بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعى.

8- بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة واستخدامها من حائزى المركبات فقد تم استخدامها من نحو 70% من إجمالي الحائزين والتى تحقق العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد والوقود، والمحافظة على الحالة الفنية للمركبات.