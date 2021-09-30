نشرة التحقيقات|واشنطن تلجأ إلى القاهرة.. كتابة شهادة وفاة لـ حركة النهضة في تونس

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر.

كشف وزير الري المهندس محمد عبد العاطي، الأربعاء، زيادة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، بينما ترتفع الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة.

تحسنت العلاقات المصرية الأمريكية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وخاصة بعد اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادته بنجاح مصر في وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في الحرب الأخيرة التي خلفت دمارا كبيرا في قطاع غزة.

ومنذ تحسن العلاقات المصرية الأمريكية بدأ المسئولون الأمريكان في زيارة لمصر ولقائهم بالرئيس السيسي والقيادات المصرية وزيادة التعاون خاصة على المستويين الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وكان آخر هذه اللقاءات استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي ضمن الجولة التي يقوم بها المسؤول الأمريكي بالمنطقة التي شملت أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

أعلن اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد عن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية، استمرار للتحركات الهادفة للسيطرة على أزمات البلاد التي تسببت فيها هيمنة الإخوان على السلطة قبل قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

نال هذا القرار اعتراضا واسعا من حركة النهضة التونسية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الحكومة الجديدة التي ستتشكل من المتوقع أن يغيب عنها عناصر حركة النهضة في تهميش واضح للجماعة الإرهابية وانتهائهم من المشهد السياسي في تونس.

ومن جانبه قال مهدي عفيفي الخبير السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي تأتي تأكيدا على السياسة الأمريكية التي ترى في مصر لاعب أساسي في المنطقة.

وأوضح عفيفي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التعامل مع مصر، مختلفة تماما عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بسبب أن القضايا المطروحة والإدارة تختلف عن إدارة الرئيس باراك أوباما، والوقت والمرحلة الحالية مرحلة مختلفة عن فترة أوباما.