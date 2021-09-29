جيك سوليفان في القاهرة.. 4 زيارات أمريكية هامة تعكس تحسن العلاقات مع مصر

تحسنت العلاقات المصرية الأمريكية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وخاصة بعد اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادته بنجاح مصر في وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في الحرب الأخيرة التي خلفت دمارا كبيرا في قطاع غزة.

ومنذ تحسن العلاقات المصرية الأمريكية بدأ المسئولون الأمريكان في زيارة لمصر ولقائهم بالرئيس السيسي والقيادات المصرية وزيادة التعاون خاصة على المستويين الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" أهم القيادات الأمريكية التي زارت مصر في الآونة الأخيرة...

زيارة وزير الخارجية الأمريكي

بدأت الزيارات الأمريكية إلي مصر والتي أبرزت التحسن في العلاقات المصرية الأمريكية، بزيارة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط، سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وخلال الزيارة التقى وزير الخارجية الأمريكي بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة.

وقال بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه أجرى خلال اللقاء محادثات مكثفة وجيدة للغاية معه، مشيرا إلى أنه عمل مع القاهرة على تقليل التصعيد وبناء مزيد من الاستقرار في الضفة الغربية والقدس، ومن أجل نشر المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للفلسطينيين في غزة.

وجاءت زيارة أنتوني بلينكن للقاهرة بعد بضعة أيام من سريان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، بين إسرائيل وقطاع غزة، منهيا 11 يوما من القصف المتبادل.

زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يوم 12 سبتمبر الجاري، بالفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021" والتي استمرت فعالياته حتى يوم 17 سبتمبر الماضي بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرض خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة، وما يمثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف على كل جديد فى كافة التخصصات العسكرية لمختلف الأسلحة، وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التى تنفذ يومياً وتقوم بتهيئة المناخ الذى يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التى تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.

زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 أغسطس الماضي، ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة.

ونقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، مثمناً في هذا الإطار قيادة السيد الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليمياً، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.

كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا.

زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي

وآخر هذه الزيارات الهامة للقادة الأمريكيين، كان زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على رأس وفد رفيع المستوى، واستقبله استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، ضمن الجولة التي يقوم بها المسؤول الأمريكي بالمنطقة التي شملت أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا"، وعلى "أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر ۲۰۲۱"، مضيفا أن "السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه جرى مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التزام مصر بمسار المفاوضات، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بدور مؤثر لحل تلك القضية، وأكد على أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث قال الرئيس السيسي إن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردودا كبيرا سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية.