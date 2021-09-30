أخبار التوك شو.. زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي و تقبل يده على الهواء.. وخالد منتصر يوضح ما علاقة الختان بالرغبة الجنسية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي





كشف الفنان أحمد سعد عن السبب، بعدما اعترفت زوجته علياء بسيوني، بوجود بعض الخلافات البسيطة بينهما في بداية الزواج، قائلاً: "كل المشاكل بتيجي من عندها، انا جوجل، أنا اسم على الفاضي"، لترد بسمة وهبة ممازحة: "صلوا على النبي إحنا جايين نهدي النفوس".

وعلقت علياء بسيوني، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، على الانتقادات التي يتعرض لها أحمد سعد نحو فشل علاقاته العاطفية خلال السنوات الماضية وما صاحبها من أزمات، قائلة: "أحمد لو كان وحش، كان هيبقى له رد فعل في أي حاجة من المشاكل اللي حصلت، مش معقولة دايما القصة تبقى من طرف واحد، مش معقولة المشاكل كلها تيجي من طرف واحد، في جانب مفقود من القصة، ولو كان وحش كان رد ودافع عن نفسه".

ورد أحمد سعد قائلاً: "عشان أقدر أتقدم في حياتي مبقتش أشوف مشاكل في حد تاني، بقيت اشوف عيوبي أنا بس، عيوب الآخرين بتاعتهم، عشان أقدر أرتقي بنفسي، لكن مينفعش أبقى عايش في مظلومية وشماعة".

ما علاقة الختان بالرغبة الجنسية.. خالد منتصر يفجر مفاجأة







قال الإعلامي و الدكتور خالد منتصر، إنه ينتقد اقتصار موضوعات البرامج الطبية التلفزيونية على السمنة والأسنان فقط، دون التطرق إلى أمراض السكر والكلى.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سعيد بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، موضحًا أن بعض الأطباء كانوا يرتبكون جريمة الختان بسبب التفسيرات السلفية المغلوطة للدين ، مؤكدا عدم وجود ما يسمي الختان في الطب.



وتوقع انخفاض نسبة الختان إلى 20% خلال الفترة المقبلة بعد تغليظ العقوبة، معلقا الختان بيكسر الفتاة نفسيا وتساءل منتصر إذا كان الختان أمرا دينيا لماذا لا يحدث في السعودية، إنه قائم فقط في أفريقيا كونه عادة بالقارة السمراء.

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل قرار إنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة





أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن رئيس النيابة الإدارية وجه بإنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة والنهر، مشيرا إلى أن هذا الأمر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل.

وأضاف المستشار محمد سمير، في مداخلة هاتفية الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، بوجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.



وتابع المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن إنهاء هذا الأمر حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد



فاجأ الفنان أحمد سعد الإعلامية بسمة وهبة بتقديم أغنية قام بكتابتها وغنائها لزوجته علياء بسيوني.

وغنى أحمد سعد، أغنية لزوجته على الهواء، مضيفا أنه كتبها ويغينها لأول مرة، وكان من كلماتها: «أخيرا، هنعيش مع بعض أنا وهيّ، مش هتفرقنا أكبر قوة وهنام وأصحى على الحنية وهشيلها في قلبي من جوه».

اتقدم لي ووافقت في يوم .. هاجر أحمد : شهرين واتجوزت |فيديو







قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها الفترة الأخيرة في حياتها كانت كلها تركيز في عملها واختياراتها في أعمالها، قائلةً:" أنا اتجوزت بسرعة وماكنش فيه فترة خطوبة طويلة عشان أعلن عنها، فكنت حبة إني أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، والعلاقة كلها ماكنتش طويلة كانت تقريباً شهرين".

وأضافت هاجر أحمد خلال لقائها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، أنها تعرفت على زوجها من خلال أسرتها وتزوجته على الفور، مسترسلةً:" اتقدملي وصليت صلاة إستخارة ووافقت في يوم".

أحمد موسى يدعو لتدشين قصور ثقافة في قرى حياة كريمة لهذا السبب

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الاهتمام باللغة العربية فى مصر، وقال هناك أسر تسعد بحديث الأبناء باللغات الأجنبية، ولا يتحدثون اللغة العربية، موضحًا :" أنا مش ضد أن الأولاد تتكلم كل اللغات و لكن تكون اللغة العربية هى الأساس".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قصور الثقافة و الندوات مهمة جدًا، والقراءة مهمة للأبناء.

فقدت بصرها من كثرة البكاء.. أم: قتلوا ابني وحرموني منه ومش عارفة ليه

رصد برنامج «تفاصيل»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية «نهال طايل»، مساء اليوم الأربعاء، واقعة مقتل شاب في حلوان على يد جيرانه والأم تفقد البصر حزنا عليه.

فيما كشفت الأم، تفاصيل فقدانها بصرها على أثر مقتل نجلها على يد جيرانه، قائلة :"أبني شاب زي الورد وفي حالة وملوش دعوة بحاجة، طب ليه يعملوا كده ويقتلوه".





كاتب كويتي: أقسم بالله أن ما تم فى عهد السيسي غير مسبوق

أكد الكاتب الكويتي الكبير أحمد الجارالله، أن مصر تتحقق فيها إنجازات بشكل يومى، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بجميع المواطنين، وقضى على العشوائيات، ويواصل افتتاح المشروعات الجديدة.

وأضاف الكاتب الكويتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي يقوم بتوفير حياة كريمة لـ المواطنين فى القري، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.



التعبئة والإحصاء يكشف مفاجأة سارة عن أطوال الطرق بمصر منذ 2014.. فيديو

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء، إن أطوال الطرق فى مصر كانت فى عام 2014 حوالي 73 ألف كيلو، وفى 2020 وصلت لـ 101 ألف كيلو .

وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم فى السبع سنوات الأخيرة يعتبر ربع طرق مصر، على مر تاريخها و أكثر.





