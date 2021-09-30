وفد جامعة أسوان يقدم العزاء بالكنيسة في وفاة المتنيح الأنبا هدرا

واصلت كنيسة الأقباط الأرثوذكس إستقبال الوفود المختلفة لتقديم واجب العزاء في المتنيح الأنبا هدرا مطران أسوان والذي وافته المنية الأثنين الماضى.

وقد قام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة بتقديم خالص العزاء ، مقدمين خالص تعازيهم لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم .

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وضم الوفد الجامعي الدكتور أيمن عثمان، والدكتور نادي كمال عزيز نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة، والدكتور ناصر عبد الرزاق عميد كلية التربية النوعية، والدكتور صلاح الساعي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، والدكتور سيد عويس عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، والدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق، والدكتور مدحت الطاف، والدكتور عاطف شحاته مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، والطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد طلاب جامعة اسوان.

هذا وكانت قد قامت كنيسة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، وكنائس المحافظة بدق أجراسها مساء الثلاثاء أثناء وصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان.

واحتشد عدد كبير من الأقباط أمام مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس انتظارا لوصول جثمان الأنبا هدرا لأداء مراسم العزاء وطقوس الجنائز عليه. ويستقبل مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، بعد وفاته فى القاهرة وأداء صلوات ومراسم التجنيز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس أنه بالنسبة لعزاء المسئولين والرسميين والأحباء المسلمين ستتم صلاة الجنازة والاستقبالات يوم الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

فيما قال الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأنه إنطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القافلة الطبية داخل القرى الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة كوم أمبو.

وأشار الدكتور أيمن عثمان بأن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضاً ضمن سلسلة مشروع القوافل الطبية الذي تنظمه الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبإشراف طبي بالمشروع الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كليةالطب.