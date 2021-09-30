إنطلاق مهرجان الشرقية للخيول بحضور 3 محافظين..شاهد

أعطي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارة إنطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الخامسة والعشرين اليوم الخميس وغدا الجمعة وذلك بحضور محافظ دمياط والسويس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها أداء بعض الألعاب الرياضية التي قدمها أعضاء فرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة وذلك بعد دخول حملة الاعلام أرض طابور المهرجان , مشيدا بالأداء المتميز والإصرار على ظهور احتفالية افتتاح المهرجان بالشكل اللائق ليتناسب مع عراقة وأصالة المحافظة.

اطمأن محافظ الشرقية على الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل افتتاح المهرجان والتجهيزات اللوجستية والادارية للخروج بالمهرجان بصورة مشرفة , مؤكدا على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الاصيلة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.