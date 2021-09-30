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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قفلت قناتهم وحاولوا يقتلوني.. تصريحات نارية من إلهام شاهين ضد الإخوان الإرهابية

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن  تفاصيل أزماتها مع جماعة الإخوان وإغلاق قناة تابعة للجماعة الإرهابية، وذلك خلال حفل توقيع كتابها الجديد "المتمردة" على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

 

 وقالت إلهام شاهين: “عبد الله بدر قام بتزوير صورة لي ولصقها على صورة ممثلة بورنو، ولكن المحامي الخاص بي رفع دعوى قضائية عليه واستطاع إثبات التزوير لتتحول القضية من سب وقذف إلى تزوير، وحصلت على حكم بالسجن 3 سنوات، وكان هناك حكم آخر ولكن تنازلت”.

 

وأكدت إلهام شاهين أنها أول من حصلت على حكم محكمة بإغلاق قناة إرهابية، كما أنها قامت برفع قضية على الأزهر الشريف خلال أزمتها مع عبد الله بدر بسبب وصفه لنفسه بأنه أستاذ علوم التفسير بالأزهر، وهو الأمر الذي نفاه الأزهر بعد ذلك.

 

وأوضحت إلهام شاهين أن جماعة الإخوان الإرهابية نظموا مليونية تحت منزلها، بعنوان «مليونية الخلاص من إلهام شاهين»، وأقاموا حربا تحت منزلها، حيث طلب الأمن منها ترك المنزل خوفا على الجيران، خاصة أن العمارة بالكامل مسيحيون إلا هى وجارة سورية.

 

واختتمت إلهام شاهين قائلة: “جيراني ساندوني واشتروا أسلحة نارية لحماية المنزل، وأعطوا لشقيقي أمير كلاشنكوف للدفاع عن الشقة، لدرجة أنني استيقظت يومها، وجدت أمير يتدرب على السلاح، وقال لي اللى هيطلع هقتله، وأتمنى أن أقدم عملا فنيا عن الإخوان”.

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وعقدت ندوة الفنانة إلهام شاهين، على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري" للحديث عن كتابها الذي يحمل اسم “المتمردة”.

 

وكشفت إلهام شاهين عن العديد من أسرار حول بدايتها الفنية ورفض والدها دخولها عالم الفن وشعورها بالخجل، بالإضافة إلى بعض كواليس أعمالها الفنية على مدار مشوارها الفني.

 

أبرز تصريحات إلهام شاهين في ندوة" المتمردة"

- تكريم المهرجان القومي للمسرح لي يعد هو  الأهم في مسيرتي الفنية  لأنه تكريم من الدولة المصرية.

 

- سبب اختيارى لاسم "المتمردة" كعنوان لكتابي، لأنني في حياتي كلها كنت  متمردة، وهذا ما جعلني أدخل في صراعات ومشاكل كثيرة جداً.

 

- والدي كان رافضا وضد عملي في الفن منذ البداية وذهبوا بي وأنا صغيرة  لدكتور نفساني.

 

- بكيت في أول عرض على المسرح وكنت خجولة وظل الجمهور يهتف لي "الصوت الصوت"، فبكيت وأبلغت المخرج أنني لن أمثل مرة أخرى وحينها طلب المخرج من الجمهور مساندتي ووالدي قال له "أنا قولتلك هتفضحنا".

 

- والدي الحقني بجامعة الأزهر بسبب الاختلاط ولأن الدراسة فى الكليات مقتصرة على الفتيات فقط، لكننى تمردت وقدمت في معهد السينما.

 

- شاركت في العديد من الأعمال في بداية مسيرتي، لكنها لم يتم تصويرها بسبب وفاة المخرج، أو بسبب الرقابة كما حدث في مسرحية "حورية من المريخ".

 

- آخر تجربتين فى المسرح كانت "كالوكيلا"، واستغرقت البروفات 6 أشهر، وعرضناها 10 ليالي في الأوبرا، وفي إسبانيا، وحققنا نجاحا هناك أكثر من مصر، ولم أتقاض أى أجر أنا ونور الشريف عن هذا العمل، بسبب حبنا للفن ولأكاديمية الفنون المنتجة للعرض.

 

- مسرحية "بهلول في إسطنبول" كانت ارتجالية تماما، وكان النجم الراحل سمير غانم أكثر واحد ممكن يضحكني على المسرح، وكان ينوع فى إيفيهاته كل سهرة وتوقفت عن المسرح بعد هذه المسرحية التي استمر عرضها 5 سنوات.

 

- طموحي أشوف المسرح المصري يكون أكبر من اللي عليه حاليًا، وفكرة المسرح حاليا مؤجلة بالنسبة لي لأنه لم يعجبني سيناريو جيد بجانب ضيق الوقت.

 

- أحضر لعمل فني جديد مع الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة، فشرف لأي فنان العمل معه للاستفادة الكبيرة التي يحصل عليها أي فنان من العمل معه.

إلهام شاهين جماعة الإخوان وإغلاق قناة تابعة للجماعة الإرهابية حفل توقيع كتابها الجديد المتمردة المهرجان القومي للمسرح

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