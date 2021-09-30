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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 72 ساعة.. غلق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو لصيانة الفواصل المعدنية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية بكوبرى 15 مايو، حيث تقوم الشركة المنفذة بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمنازل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى ( ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي ) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

 

الأمر الذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3 ) أيـام فقط ابتداء من الســاعه ١٢ صباح يوم الجمعه الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢١حتى الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠٢١ دون تعطيل حركة المرور .

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وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

كما قامت الإدارة العامة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

الإدارة العامة لمرور الجيزة حركة المرور السيولة المرورية ر الجيزة أعمال صيانة كوبرى 15 مايو

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