اختبارات جديدة لـ أستون مارتن تختبر نموذج DBX .. صور

استطاعت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط بعض الصور للسيارة استون مارتن DBX، وذلك اثناء تأدية بعض القدرات الخاصة باختبارات الاداء، و تعد هذه النسخة واحدة من الطرازات الشهيرة التابعة للعلامة التجارية صاحبة شعار الاجنحة الممتدة استون مارتن، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

اختبارات جديدة لـ استون مارتن تختبر نموذج DBX

جاءت السيارة استون مارتن DBX بالعديد من التمويهات، وعلى الرغم من ذلك يمكن رؤية ملامح اساسية خاصة بهذا الطراز، مثل منظومة الشبكات الامامية المتعددة المقاطع ، والتي تأتي اسفل غطاء المحرك وعلى جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر، واقطاب ثنائية بارزة نسبيًا على جانبي السقف، و سبويلر رياضي مثبت اعلى الزجاج الخلفي.

كما ظهرت السيارة بمنظومة عادم رباعية، تعتمد على المفهوم ثنائي الاداء، ومصابيح خلفية نحيفة تتصل بالمساحة الخزينية مع حقيبة اشبه بتصميم منقار البط الشهير، بالاضافة إلى عواكس اضاءة خلفية، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني متعدد الاضلاع يجمع بين اللون الفضي والأسود، وبالطبع سوف تضم هذه النسخة باقة اساسية من تجهيزات الحماية والامان، مع برامج دعم قائد المركبة على احديات الطريق.

هناك العديد من الشائعات والتي تتوقع بقدوم محرك من طراز V12 سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 715 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يستمد الاصدار القياسي قوته من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر.