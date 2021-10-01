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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض7 جنيهات .. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق .. فيديو

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم  الجمعة  الموافق 1 اكتوبر  2021، انخفاضا  بنحو 7 جنيهات، بختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات بختام تعاملات اليوم الخميس

صعود وهبوط.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة1 اكتوبر .
وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 873  جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو764جنيها لجرام الذهب الواحد .

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 655 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 518 جنيهات للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم  
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,084 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,096 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  870,857 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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