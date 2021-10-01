6 مواجهات شرسة في انطلاق منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

تنطلق اليوم منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .

مباريات اليوم في دورى القسم الثاني

بورفؤاد - السكة الحديد

المصرية للإتصالات - الانتاج الحربي

الترسانة - بورتو السويس

منتخب السويس -زد إف سي

وادي دجلة - بنها

الداخلية - بتروجيت

في سياق أخر كشف عيد مرازيق، المدير الفني لفريق بنها، استعداداته لخوض منافسة دوري القسم الثاني والتي تبدأ يوم الجمعة المقبل بمواجهة وادي دجلة.

وقال عيد مرازيق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “تأخرنا قليلا في بدء الاستعدادات، وذلك لتأخر التعاقد معي، ولكن بذلنا مجهودا كبيرا في تكوين فريق جديد”.

وأضاف عيد مرازيق: “نادي بنها كبير لأنه يمثل بلدا بأكمله، وأحمد برهومة، رئيس النادي، وهاني فتحي، نائب رئيس النادي، يحاولان صناعة شيء في ظل الظروف التي يمر بها النادي”.

وتابع: “نسعي لتحقيق شيء في مسابقة دوري القسم الثاني، وطموحنا البقاء في مركز مناسب خلال أول موسم للفريق في المسابقة”.

وأوضح: “إمكانياتنا محدودة للغاية ولا نمتلك لاعب سوبر ولكن نطمح بالمجموعة الحالية أن نصنع نحن النجم”.

وأردف: طالتعاقد مع 16 لاعبا كلهم بشكل مجاني، ولا نمتلك بند الشراء لأن الإمكانيات محدودة ونحاول التعاقد مع لاعب يمتلك الإمكانيات، ولكن كان بعيدا عن المشاركة ونسعى لتطويره".

وعن مباراة وادي دجلة، قال عيد مرازيق: “نحاول الخروج بأفضل نتيجة أمام فريق شارك في الدوري الممتاز ويطمح للعودة سريعا”.

وأضاف: “مجموعة القاهرة الموسم الحالي في غاية الصعوبة، خصوصا الموسم الحالي لأن 13 فريقا جميعهم لعبوا دوري ممتاز”.

واختتم عيد مرازيق تصريحاته قائلا: “نحتاج لتكاتف الجمهور والإدارة معنا ونراهن على الطموح والإصرار والعزيمة لتحقيق أفضل نتيجة”.